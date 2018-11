Para os fãs das Spice Girls, esta segunda-feira não poderia estar a ser melhor: a banda está de volta.

As notícias só não são melhores, porque há um elemento que ficará de fora da reunião. Victoria Beckham preferiu dar prioridade ao seu trabalho na indústria da moda.

Dessa forma, as Spice Girls ficarão reduzidas a um quarteto: Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel Chisholm e Mel Brown.

Depois de Mel B ter confirmado a digressão mundial da banda durante a conversa com James Corden, no programa “The Late Late Show”, o jornal The Sun volta agora a falar sobre o assunto.

De acordo com o tablóide britânico, o grupo já divulgou as datas da nova digressão que irá passar por vários estádios no Reino Unido. As datas foram divulgadas no site oficial da banda e também em várias páginas de fãs no Twitter.

O primeiro concerto da banda vai ser no dia 1 de junho de 2019, no estádio de Manchester, e a digressão irá terminar no dia 15 de junho do próximo ano, no estádio de Wembley, em Londres. A abertura dos concertos será feita pela cantora britânica Jess Glynne.

Os bilhetes estarão à venda já no próximo sábado, dia 10 de novembro, às 10:30.

A última vez que a banda esteve reunida em palco foi na cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de 2012, que aconteceu em Londres.