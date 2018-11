Os norte-americanos The National são a primeira banda confirmada para a 27.ª edição do festival Paredes de Coura, que regressa à praia fluvial do Taboão de 14 a 17 de agosto. O anúncio foi feito esta terça-feira pela promotora Ritmos.

A banda liderada por Matt Berninger, que atuou pela primeira vez em Portugal em 2005, no festival Paredes de Coura, tem “aguardado regresso ao habitat natural da música, marcado para o primeiro dia desta 27.ª edição, dia 14 de agosto”, lê-se em comunicado.

Os The National, que já atuaram várias vezes em Portugal, em contexto de festival e em concertos em nome próprio, estiveram este ano no festival Alive, que decorreu em julho, no Passeio Marítimo de Algés.

O álbum mais recente dos The National, formados no final da década de 1990 em Ohio, “Spleep Well Beast”, editado no ano passado, foi distinguido com um Grammy na categoria Melhor Álbum de Música Alternativa.

Os passes para a 27.ª edição do Vodafone Paredes de Coura já estão à venda.