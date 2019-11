Um banho numa banheira cheia de pedras de gelo: é este o ritual de Madonna para tratar lesões. No Instagram, a rainha da pop partilhou esta quarta-feira um vídeo em que mostra como "mergulha" numa banheira com pedras de gelo e água gelada, saindo depois com as pernas completamente vermelhas do contacto com o frio.

Madonna, que está em digressão para apresentar o álbum Madame X, escreveu na legenda: "Celebrei o meu último espetáculo em Los Angeles com o meu habitual banho de gelo para lesões várias".

Não é a primeira vez que a cantora de 61 anos partilha o vídeo de um banho gelado. No Instagram, Madonna tem-se mostrado a fazer a "terapia", como lhe chama, e banhos "às três da manhã".