Com mais de 60 anos de carreira, o cantor Paul McCartney decidiu deixar de dar autógrafos ou tirar selfies com os fãs por considerar o processo “um pouco estranho”.

O músico de 79 anos diz que prefere “conversar e trocar ideias” com os fãs em vez de tirar fotografias.

Normalmente, as pessoas ficam com uma fotografia com um fundo pobre e eu fico com ar miserável", salientou.