A cantora Sarah Dash, co-fundadora do grupo americano Labelle, que alcançou o primeiro lugar no top da Billboard com a música Lady Marmalade, morreu, aos 76 anos de idade.

A notícia foi confirmada Patti LaBelle, que co-fundou o grupo com Sarah.

Estivemos no palco juntas no sábado e foi tão poderoso e especial! Sarah Dash foi uma pessoa incrivelmente talentosa, bela, e amorosa que abençoou a minha vida e a vidas de tantos outros. Estou de coração partido. Descansa em paz minha querida irmã. Amo-te sempre!", expressou Patti LaBelle, na rede social Twitter. pic.twitter.com/yO9cJjPIzy — Patti LaBelle (@MsPattiPatti) September 20, 2021

A música Lady Marmalade ganhou ainda mais visibilidade quando foi regravada por Christine Aguilera, Pink, Lil' Kim e Mya, para a banda sonora do filme de Baz Luhrmann, Moulin Rouge, em 2001.

Sarah Dash juntou-se, em 1971, a Patti LaBelle e Nona Hendryx e criaram o trio LaBelle, que ficou conhecido pela fusão de rock, R&B e funk, pelos trajes luxuosos, incluindo um conjunto de fatos espaciais.

Depois do grupo terminar, em 1976, Sarah dedicou-se a uma carreira a solo e chegou a participar no álbum Steel Wheels, dos Rolling Stones, de 1989.