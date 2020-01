Nick Gordon, o "filho" de Whitney Houston que chegou a estar noivo da filha da cantora, morreu durante os festejos da passagem de ano, na Florida, confirmou o seu advogado.

"Apesar de todos os desafios incríveis que Nick enfrentou nos últimos anos, posso dizer honestamente que ele trabalhou duro para manter a cabeça erguida e permanecer sóbrio e que queria, mais do que qualquer outra coisa, uma vida saudável e feliz com sua família", afirmou Joe S Habachy à imprensa sem, no entanto, adiantar as causas da morte.

De acordo com o DailyMail.com, o ex-companheiro de Bobbi Kristina Brown, que foi responsabilizado pela sua morte, morreu vítima de uma overdose. Gordon, de 30 anos, terá tido vários ataques cardíacos durante a passagem de ano e foi levado por amigos até ao hospital, onde foi deixado sozinho.

A família viria a ser informada da sua morte pelos médicos. Nas redes sociais, o irmão de Nick Gordon, Junior Walker, confirmou o óbito.

"Deus, o que é que eu fiz para perder o meu irmão no Ano Novo. Tudo o que posso fazer é chorar", escreveu.

A vida de Nick Gordon esteve sempre ligada à de Whitney Houston. O jovem vivia com Whitney e Bobbi e a cantora costumava trata-lo por “filho”, enquanto Bobbi preferia chamar-lhe “noivo-irmão”. No entanto, nas redes sociais chegaram rumores sobre um possível casamento entre os Nick e Bobbi, mas em 2013, a jovem revelou que não tinha casado.

A 31 de janeiro de 2015, Bobbi Kristina Brown, de 22 anos, foi encontrada inconsciente na banheira da sua residência em Roswell, na Geórgia. A jovem esteve internada durante seis meses em coma induzido. A 26 de julho do mesmo ano, os médicos desligaram as maquinas que mantinham Bobbi viva.

A causa da morte foi, alegadamente, a mesma que vitimou Whitney Houston: morreu por afogamento acidental na banheira. No entanto,uUm juiz norte-americano considerou Nick Gordon“legalmente responsável” pela morte da jovem. Para o tribunal, foi ele quem preparou o coquetel de medicamentos que Bobbi Kristina Brown inseriu antes de ser encontrada inconsciente na banheira.