Morreu esta segunda-feira o cantor Gabriel Diniz, conhecido pelo popular tema "Jenifer", música que se tornou viral nas redes sociais. De acordo com o G1, a aeronave em que o cantor seguia depois de um espetáculo ter-se-á despenhado na zona de Porto do Mato, em Estância, na região sul de Sergipe, no Brasil.

Segundo as autoridades, citadas pela imprensa brasileira, um avião de pequeno porte caiu numa área pantanosa. Do acidente terão resultado três mortos dos quatro que ocupavam o avião. A equipa de relações públicas do cantor confirmou que ele estava no avião.

O passaporte do artista foi encontrado perto do local da queda do aparelho.

Gabriel Diniz tinha estado a cantar num espetáculo na Bahia este domingo.