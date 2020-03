Hoje acordei na expectativa de receber o resultado do teste que fiz para saber se estava com o Corona Virus após ter alguns sintomas, desde quarta feira eu estava apreensiva quando soube que estive em um mesmo ambiente com pessoas contaminadas. Eu sabia que o resultado poderia ser positivo e estava preparada para qualquer que fosse o resultado. Desde que entendi que poderia ser atingida cancelei compromissos me isolei e procurei me informar sobre tudo. Hoje com a confirmação me senti na obrigação de informar a todos sobre o caso. Apesar de calafrios e dores de cabeça os sintomas são de uma gripe leve, não sinto nada muito forte e o que mais me incomoda é saber que nenhum de nós está imune. É sabido que esse virus tem muito menos gravidade que uma catapora ou sarampo e até mesmo a influenza mas se propaga de uma maneira muito rápida. A desinformação e o medo são os piores fatores com os quais estamos lidando nesse momento. É preciso tomarmos as providências que estão ao nosso alcance, termos consciência de redobrar o cuidado com nossa higiene, cuidar da nossa imunidade e dos mais velhos, evitarmos aglomerações e principalmente fazer nossa parte para que outros não sejam atingidos. Também termos consciência ao espalhar memes e fakenews. É algo sério o que está acontecendo, vai impactar a vida de muita gente. Devemos ter empatia e respeito pelos que estão passando por isso pois o mesmo pode acontecer com qualquer um. O índice de letalidade na grande maioria dos casos é baixo graças a Deus. Não devemos entrar em pânico e ir a hospitais se não apresentarmos os sintomas até para se proteger e não sobrecarregar o sistema de saúde. Nosso maior trabalho agora é de fazer nossa parte para que a coisa não se propague em larga escala. A nosso favor está o fato de estarmos ainda com poucos casos e já termos mais informação. Vou dividir com vocês o que puder e desde já agradeço a todos que estão me enviando boas vibrações e carinho. Se Deus quiser vamos atravessar essa situação, rezemos por todos nós e pelos profissionais de saúde que estão atuando bravamente. Vamos juntos vencer essa batalha.

Preta Gil, March 14, 2020