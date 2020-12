O vocalista da banda brasileira Roupa Nova morreu esta segunda-feira na sequência de complicações relacionadas com a covid-19. Paulo César Santos, conhecido como Paulinho, tinha 68 anos e já sofria de vários problemas de saúde.

O cantor tinha feito um transplante de medula óssea, em setembro, depois de ter sido diagnosticado com um linfoma. No mês passado, enquanto recuperava da cirurgia, Paulinho foi diagnosticado com covid-19 e, por esse motivo, foi novamente internado.

Ele já não estava infetado com covid-19 porém, em decorrência do vírus, outros fatores complicaram”, disse a assessoria da banda, em comunicado.

Os Roupa Nova fizeram sucesso na década de 80, no Brasil, e são autores de êxitos como “Dona”, “Canção de verão” e “Meu universo é você”. Paulinho fez parte do grupo desde a sua formação.