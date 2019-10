Nick Cave and the Bad Seeds acabam de anunciar a digressão europeia e Portugal está na agenda. Com o novo álbum Ghosteen já à venda, a banda prepara-se para atuar em solo português na primavera de 2020.

A banda vai atuar em 19 países e os dois concertos no Campo Pequeno estão marcados para os dias 22 e 23 de abril.

Os bilhetes - com preços entre os 35 e os 60 euros - serão colocados à venda, sexta-feira feira, dia 25 de outubro, às 10:00.