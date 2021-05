Pouco depois de ser divulgado o tema "Leva-me a viajar", hino da Associação Sara Carreira, Ivo Lucas publicou o videoclipe nas suas redes sociais com uma mensagem endereçada a Sara Carreira:

"Leva-me a viajar" é uma canção de autoria de Ivo e Sara, com música dele e interpretada por ela, gravada antes da morte da cantora em dezembro do ano ano passado.

Esta é a primeira publicação do músico desde a morte de Sara e é também a primeira vez que ele se refere publicamente ao acontecimento:

Nunca pensei escrever-te este texto no dia de lançamento da tua canção, mas a vida pregou-nos a maior rasteira e eu só peço todos os dias que me ajudes a caminhar que eu prometo que o vou tentar fazer por ti. Vou cumprir todas as promessas e objectivos que traçámos juntos, porque isto não acaba aqui. Deste mais vida à minha vida e mais amor."