Em respeito à minha privacidade não queria me alongar muito sobre este assunto. A presença indesejada do Salu perturbou-me psicologicamente e além de abalar a concentração e o foco do meu show, que era e continua a ser proporcionar o melhor de mim ao meu público. Situações que feriram e minha dignidade, bom nome a atingiram os meus familiares directos, pesaram na minha reação tempestiva no dia 2/11. Peço desculpas a todos pelo desconforto causado e reafirmo que continuarei a pautar por uma conduta humilde e de respeito aos princípios, direitos e valores, mas mantendo sempre a minha dignidade e o total respeito aos outros e em particular aos meus fãs, que são a minha inspiração e o meu alicerce. Estou aqui disponível para fazer o show de hoje dia 4/11 e remarcar o show de ontem, desde que a Nova Energia proporcione condições psicológicas para que eu possa fazer o meu trabalho. Respeito as opiniões dos que se opuseram à minha posição mas que apesar de eu ser de origem humilde, sei o valor da honra e que para mim o bom nome não se compra, nem tem preço porque tem que ser defendido para poder servir de exemplo para os mais jovens, em particular os meus filhos. Ass: Matias Damásio.

A post shared by Matias Damásio (@matias_damasio_oficial) on Nov 4, 2018 at 8:09am PST