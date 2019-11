Diogo Piçarra e Carolina Deslandes vieram à redação da TVI para apresentar o novo single, "Anjos", que constará no novo álbum do cantor, "South Side Boy".

Carolina Deslandes, também ela uma "South Side Girl", disse que o cantor enviou-lhe o refrão da música e afirmou que queria compôr uma canção com a artista que já conhece há muito tempo.

Sabia que ia ficar contente com o resultado final. Foi a coisa mais simples de sempre: dois artistas sentados com uma caneta e com um papel", disse Carolina Deslandes.