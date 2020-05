"Para esclarecer as coisas para as pessoas que acreditam nas notícias sensacionalistas em vez de fazerem a sua própria investigação acerca da natureza do vírus: atualmente, não estou doente".

A frase faz parte de uma publicação que Madonna fez no Instagram para anunciar que, sim esteve infetada com Covid-19, mas que já está novamente bem e saudável.

Na mesma publicação, a cantora esclarece que já fez o teste de anticorpos e que testou positivo.

"Quando testamos positivo para anticorpos significa que já tivemos o vírus. Claramente eu tive, uma vez que estive doente no final da minha digressão em Paris há mais de sete semanas, à semelhança de outros artistas do meu espetáculo, mas na altura pensávamos que era só uma gripe muito forte", acrescentou.

Madonna, que está orgulhosa por fazer parte de um grupo de apoio à investigação sobre a Covid-19, lembrou que "informação é poder" e espera que esta mensagem "esclareça as coisas".