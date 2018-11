Morreu Maria Guinot, noticia o jornal Blitz. A cantora, compositora e pianista tinha 73 anos e foi vítima de uma infeção respiratória, adianta o Diário de Notícias.

Maria Guinot venceu o Festival da Canção em 1984, com "Silêncio e Tanta Gente", tendo nesse ano representado Portugal no Festival da Eurovisão.

Maria Adelaide Fernandes Guinot Moreno, nasceu em Lisboa a 20 de junho de 1945. Iniciou a carreira no mundo do espetáculo no final da década de 1960, com um programa de rádio, mas foi a participação em dois festivais da canção que a tiraram do anonimato.

A primeira vez, em 1981, apresentou-se com o tema "Um Adeus, Um Recomeço" e ficou em terceiro lugar. Nesse ano participou também no Festival da Canção da Rádio Comercial com os temas "Falar Só Por Falar", "Vai Longe O Tempo" e "Um Viver Diferente" e lançou o single "Falar Só Por Falar".

Em 1984 voltou ao Festival RTP da Canção com "Silêncio e Tanta Gente" e ficou em primeiro lugar, representou Portugal na Eurovisão, onde ficou classificada em 11º lugar.

Ao longo da carreira, Maria Guinot colaborou com nomes como José Mário Branco, Carlos Mendes, e Manuel Freire.

Em 2010 sofreu três AVC que a levaram a abandonar a vida artística. "Tudo Passa", de 2004, foi o último disco.

O velório da artista realiza-se domingo, a partir das 16:00, na Igreja da Parede. O corpo segue na segunda-feira para o cemitério de Barcarena, onde será cremado.