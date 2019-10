Os dois concertos do rapper Valete no Capitólio, em Lisboa, a 14 e 15 de dezembro, estão esgotados, tendo sido marcada uma nova data para a mesma sala, anunciou a promotora dos espetáculos.

