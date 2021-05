A cantora norte-americana Ariana Grande casou-se com o agente imobiliário Dalton Gomez no passado fim de semana. A cerimónia intimista realizou-se em casa da artista, em Montecito, na Califórnia.

“Foi [uma cerimónia] pequena e íntima, com menos de 20 pessoas. O espaço transmitia felicidade e amor”, conta o representante da cantora à revista People. “Tanto o casal como as duas famílias não podiam estar mais felizes”, acrescenta.

Ariana Grande, de 27 anos, e Dalton Gomez, de 29, casaram-se cinco meses depois de terem anunciado o noivado. Ninguém sabia quando se iria realizar a cerimónia, nem como seria.

A relação do casal tornou-se pública aquando do lançamento da música da cantora “Stuck With U”, em colaboração com Justin Bieber.