O vocalista da banda de metal Apes of God, César Canales, foi assassinado em pleno concerto, no sábado passado, em Armenia, El Salvador. O homicida já foi detido pela polícia.

De acordo com o El País, o vocalista foi alvejado enquanto atuava com os restantes membros da banda no Green Metal Concert, que estava a ter lugar num restaurante. Outras sete bandas iriam tocar no mesmo palco no sábado.

Depois de César Canales ter sido alvejado na cabeça e ter sido assistido medicamente, a banda anunciou em comunicado que “deixará os palcos de maneira definitiva” e que todos os membros se sentem “devastados” pela morte do vocalista.

Não nos interessa continuar depois de um acontecimento destes”, sublinharam.

Horas mais tarde, as autoridades anunciaram que Wilber Isidro Orellana, de 36 anos, foi detido e será acusado formalmente de “homicídio agravado” pela morte do cantor.

A organização do evento já lamentou o sucedido, condenando ainda a “intolerância” e a “violência” registada em El Salvador, que é considerado um dos países mais violentos do mundo.