Justin Bieber lançou um novo álbum, “Changes”, e já conseguiu bater um recorde histórico que pertencia a Elvis Presley. É agora o artista mais jovem a conseguir ter mais discos no número 1 do top de vendas Billboard 200.

O recorde pertencia a Elvis Presley que aos 26 anos conseguiu ter um sétimo álbum no primeiro lugar da tabela - foi com o disco "Blue Havaii", há 59 anos. Justin Bieber alcançou agora com "Changes" a marca dos sete álbuns no número 1 do top, mas ainda com 25 anos. O cantor só completa 26 anos a 1 de março.

O cantor canadiano lançou "Changes" no dia 14 de fevereiro depois de ter estado três anos fora do universo musical.

Em dez dias, Justin Bieber chegou ao primeiro lugar da lista da revista Billboard, que elenca os 200 álbuns mais vendidos nos Estados Unidos.

O cantor aproveitou as redes sociais para agradecer aos fãs o sucesso que está a ter neste regresso.

“Changes” marca o regresso de Justin Bieber, depois de recentemente ter revelado que sofre da doença de Lyme e que tem lutado contra uma infeção crónica viral.