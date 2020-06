O rapper Tray Savage foi morto a tiro esta sexta-feira em Chicago, nos Estados Unidos.

De acordo com a impresa norte-americana, o músico de 26 anos estaria a conduzir no momento em que foi atingido no ombro e pescoço, por volta das 23:00 locais.

O carro onde o rapper seguia acabou por embater em outras três viaturas, adiantou a polícia.

O rapper, de nome verdadeiro Kentray Young, foi transportado para o Hospital Universitário de Chicago, onde acabou por morrer devido aos ferimentos.