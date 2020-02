Elton John viu-se obrigado a interromper um concerto em Aukland, depois de ter ficado sem voz.

O músico de 72 anos atuava Nova Zelândia em mais um espetáculo da digressão mundial de despedida, a Farewell Yellow Brick Road, mas teve de abandonar o palco amparado pela equipa da produção, sem conseguir conter as lágrimas e pedindo desculpa aos fãs.

O momento foi partilhado nas redes sociais.

Minutos depois de ter deixado o palco, o cantor britânico explicou-se nas redes sociais, revelando que lhe fora diagnosticada uma pneumonia atípica, mas que apesar da doença estava determinado a oferecer aos fãs o melhor espetáculo possível.

I want to thank everyone who attended the #EltonFarewellTour gig in Auckland tonight.



I was diagnosed with walking pneumonia earlier today, but I was determined to give you the best show humanly possible. pic.twitter.com/5hBSJNqWl1