Os norte-americanos Slipknot vão atuar a 4 de julho no estádio do Restelo, em Lisboa, sendo a primeira banda anunciada do Voa - Heavy Rock Festival, que se muda para a capital portuguesa, revelou a organização.

O festival de rock e metal, que teve origem em Vagos, em 2009, e depois se deslocalizou para Corroios, volta a ter nova casa, agora em Lisboa, nos dias 04 e 05 de julho de 2019, com os Slipknot como os primeiros cabeças-de-cartaz.

Segundo a organização, "após um ano de interregno para reestruturação", o VOA - Heavy Rock Festival apresenta-se renovado em 2019 em Lisboa, celebrando dez anos desde que foi criado.

Os Slipknot, que já atuaram várias vezes em Portugal, embarcarão numa nova digressão em 2019, que incluirá uma série de concertos em junho e julho na Europa e, pela primeira vez, uma atuação em agosto em Des Moines (Iowa), local onde surgiram em 1995.

Em 2019, os Slipknot completam duas décadas de edição do primeiro álbum, homónimo, mas em entrevistas recentes, a banda revelou que deverá ser também o ano de um novo registo de originais.

O mais recente álbum dos Slipknot, ".5: The Gray Chapter", é de 2014.