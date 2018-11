Os Backstreet Boys vão regressar a Portugal para um novo concerto no próximo ano. O espetáculo estará inserido na maior digressão da banda dos últimos 18 anos.

A boysband norte-americana que fez furor nos anos 90 vai dar um concerto na Altice Arena, em Lisboa, no dia 11 de maio.

O grupo, que se formou em Orlando, na Florida, vem apresentar o novo álbum, que será lançado em janeiro, intitulado “DNA”.

Os bilhetes terão uma pré-venda exclusiva nas lojas FNAC nos dias 14 e 15 de novembro. No dia 16 de novembro será disponibilizada a venda geral ao público, nos locais habituais.

De acordo com as informações divulgadas pela produtora Everything is New, os bilhetes irão ter um preço de 35 euros para o Balcão 2 e mobilidade condicionada, 45 euros para a plateia em pé, 50 e 65 euros para o Balcão 1 e 85 euros para o Golden Circle.

A digressão mundial de apresentação do disco será a maior dos últimos 18 anos. Vai arrancar a 11 de março e prolongar-se por três meses.

A última passagem dos Backstreet Boys por Portugal foi em 2014, com um concerto no Campo Pequeno. Antes disso, tinham dado um espetáculo em 2009 na Altice Arena (na altura denominada Pavilhão Atlântico) e em 1998 um concerto na Praça de Touros de Cascais.

Para aguçar o apetite dos fãs em relação ao novo álbum, a banda lançou esta sexta-feira o single "Chances", escrito por Ryan Tedder e Shawn Mendes.