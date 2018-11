A banda belga dEUS vai dar dois concertos em Portugal, a 24 e 25 de abril de 2019, os primeiros da digressão europeia de comemoração dos 20 anos do álbum “The Ideal Crash”, anunciou a promotora Everything is New, nesta segunda-feira.

A banda rock sobe ao palco do Coliseu de Lisboa, no dia 24 de abril e, no dia seguinte, 25 de abril, é a vez de atuarem no Porto, com um concerto no Hard Club.

A banda formada em 1991, que já soma 28 anos de existência, decidiu celebrar o 20.º aniversário do álbum “The Ideal Crash”, através de uma extensa digressão europeia, que termina em Atenas, no dia 31 de maio.

A banda irá fazer uma digressão de 20 espetáculos, durante a primavera em que irá tocar as dez faixas do álbum “The Ideal Crash” na íntegra para o público nas principais cidades Europeias.

“The Ideal Crash” foi o terceiro disco dos dEUS, lançado em 1999, e aquele que "cimentou o status do grupo", recorda a promotora.

Nos 20 anos da edição original, será remasterizado e reeditado em CD e vinil.

Para o próximo ano é também esperado o oitavo álbum da banda, com o novo guitarrista Bruno de Groote.