Camila Cabello cancelou a digressão mundial deste ano que passava a 20 de junho pelo parque da Belavista em Lisboa, durante o Rock in Rio.

Numa publicação no Instagram, a cantora explicou, “de coração partido” que os espetáculos serão adiados por causa do surto de Covid-19 e como forma de proteger a vasta equipa que a acompanha em digressão.

Sinto que é a atitude mais responsável neste momento. Prometo que, assim que seja seguro, vos vou ver e fazer festinhas na cara. Quando o perigo tiver passado, todo o amor que estamos a colocar no mundo irá curar-nos".

Camila Cabello seria uma das atuações mais esperadas no cartaz do Rock in Rio deste ano. O promotor do festival admite estar a avaliar cenários alternativos se os artistas começarem a desmarcar os concertos, sem para já falar em cancelamento ou adiamento do próprio festival.

O Rock in Rio está agendado para os dias 20, 21, 27 e 28 de junho no parque da Belavista, em Lisboa. Entre os nomes do cartaz estão a banda norte-americana The Black Eyes Peas, os Foo Fighters, Duran Duran e Post Malone.