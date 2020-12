O cantor brasileiro Matheus, da dupla brasileira Lucas e Matheus, morreu com complicações associadas à covid-19.

De acordo com o G1, Edilson da Silva Rodrigues - nome verdadeiro do cantor - começou a manifestar sintomas do novo coronavírus quando regressou de Portugal.

A notícia da morte foi confirmada pela família do músico de 57 anos, que estava internado num hospital em Presidente Prudente, no interior do estado de São Paulo.

A dupla de irmãos tinha mais de 25 anos de carreira.