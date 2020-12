O músico Trey Songz recuperou recentemente da covid-19, e decidiu celebrar a sério. O norte-americano foi o anfitrião de uma festa com mais de 500 pessoas na discoteca Aftermath, no estado do Ohio. A festa ocorreu este sábado, e violou as regras de confinamento impostas no local.

Trey Songz recuperou do novo coronavírus há cerca de um mês.

Segundo a revista People, as autoridades acabaram por ter de colocar um termo ao evento intitulado "Champagne Saturdays", onde nenhum dos convidados usava máscara, sendo que as regras de distanciamento social também não foram aplicadas.

A discoteca acabou por ser encerrada pelas autoridades, que chegaram ao local por volta das 21:30. O procurador-geral do estado do Ohio já confirmou que está em análise uma punição para o estabelecimento. Em cima da mesa está a hipótese de ser aplicada uma multa ou até mesmo a suspensão da lincença de funcionamento do espaço.

Estabelecimentos como o Aftermath estão a promover um ambiente pouco saudável e prejudicam os negócios que estão a tentar fazer a coisa correta", afirmou o comandante da Unidade de Investigação do Ohio, Eric Wolf, em declarações à People.

Trey Songz, autor de músicas como "Bottoms Up" ou "Circles", confirmou que estava infetado com covid-19 em outubro. Na mesma altura, o cantor acrescentou que o seu avô tinha morrido na sequência de complicações originadas pela doença.

Na publicação onde confirmou estar infetado, o músico afirmou que ia levar a doença a sério: "Não vou sair de casa até ver um teste negativo. Se entrar em contacto com algúem que tenha covid-19... não seja como o presidente [Donald Trump]".