No domingo de Páscoa, o tenor italiano Andrea Bocelli atuou numa Catedral de Milão vazia, mas não esteve sozinho. Do outro lado dos ecrãs estavam 2,8 milhões de espectadores a assistir em simultâneo à "Music for Hope", um concerto dedicado aos afetados pela pandemia de Covid-19.

De acordo com o YouTube, a plataforma digital que transmitiu a atuação, a emissão bateu o recorde do concerto de música clássica mais assistido em direto, com mais de 2,8 milhões de espectadores no pico de audiência.

A transmissão da "Music for Hope" durou cerca de 25 minutos e o vídeo foi assistido mais de 28 milhões de vezes em apenas 24 horas. Até ao final da tarde desta quarta-feira, as visualizações já tinham ultrapassado as 35 milhões.



Andrea Bocelli, que tocou uma seleção de canções religiosas, árias de ópera e uma versão de "Amazing Grace", quis que o concerto reunisse as pessoas isoladas devido à pandemia de Covid-19.

Assim, o tenor italiano cantou na Catedral de Milão vazia, com apenas um organista. A transmissão contou com filmagens de drone pelas ruas e praças em Milão, mas também de várias cidades afetadas pelo novo coronavírus.

A pandemia de Covid-19 ultrapassou os dois milhões de infetados em todo o mundo, levando à morte de quase 127 mil pessoas, desde que a doença surgiu em dezembro na China.

De acordo com os dados da agência de notícias francesa, a partir de dados oficiais, foram registadas 126.871 mortes e pelo menos 2.000.576 casos de infeção, especialmente na Europa.

O continente europeu continua a ser o mais afetado com 1.010.858 casos e 85.271 mortos.