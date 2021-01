É a mais importante cerimónia de entrega de prémios de música do mundo e estava agendada para o final deste mês de janeiro, no entanto, foi adiada devido à pandemia de covid-19.

A organização do evento confirma uma nova data, 14 de março, em comunicado enviado à imprensa.

A situação em Los Angeles, com os serviços de saúde em sobrecarga, as unidades de cuidados intensivos a atingirem a sua capacidade máxima, e as novas diretrizes dos governos locais e estaduais, levaram-nos a concluir que adiar o espetáculo seria a coisa certa", lê-se.

De qualquer forma, a edição deste ano não iria contar com a habitual presença de público, juntando na cerimónia apenas os apresentadores e intérpretes, com os nomeados a assistir de forma virtual.

Nada é mais importante que a saúde e a segurança da comunidade musical, e das centenas de pessoas que trabalham na produção do espetáculo".

Esta edição, em que Beyoncé pode fazer história, decorrerá assim dois meses depois do previsto.

Beyoncé pode tornar-se na artista mais premiada da história dos Grammys

Considerada uma das maiores artistas de todos os tempos, Beyoncé é a líder das nomeações à edição de 2021 dos Grammys. São nove nomeações no total.

Até ao momento, a Queen B tem 24 prémios, sendo que o artista mais galardoado na história dos Grammys, o maestro Georg Solti tem 31. Se a autora de "Black is King" arrecadar sete grafonolas, assume o estatuto de música com mais Grammys de sempre.

Mas, na família Carter, há mais um elemento que pode ficar gravado na história da cerimónia, e não é Jay-z.

Blue Ivy, filha mais velha do casal Carter, está nomeada na categoria "Melhor Videoclipe" com a música 'Brown Skin Girl', em que canta com a mãe, sendo a mais jovem nomeada de sempre nesta premiação. Se ganhar, Blue Ivy, fica na história como a mais jovem vencedora de um Grammy.

A cantora de Houston tem competição de peso

Beyoncé pode fazer história, mas tem de enfrentar adversários de peso no caminho até às grafonolas. Dua Lipa, por exemplo, fez o pleno e está nomeada para os três principais prémios "Álbum do Ano", "Canção do Ano" e "Gravação do Ano", assim como em mais três categorias pop.

Taylor Swift e o rapper Roddy Ricch, também arrecadaram seis nomeações.

Harry Styles, um dos artistas que tem vindo a ganhar mais relevância no panorama musical internacional, estreia-se nos Grammys com três nomeações.

Conheça os nomeados nas principais categorias dos Grammys.

Gravação do ano



‘Black Parade’ – Beyoncé

‘Colours’ – Black Puma

‘Rockstar’ – DaBaby feat. Roddy Ricch

‘Say So’ – Doja Cat

‘Everything I Wanted’ – Billie Eilish

‘Don’t Start now’ – Dua Lipa

‘Circles’ – Post Malone

‘Savage’ – Megan Thee Stallion feat. Beyoncé

Álbum do Ano

‘CHILOMBO’ – Jhené Aiko

‘Black Pumas’ (deluxe edition) – Black Pumas

‘Everyday Life’ – Coldplay

‘Djesse Vol.3’ – Jacob Collier

‘Women In Music Part III’ – Haim

‘Future Nostalgia’ – Dua Lipa

‘Hollywood’s Bleeding’ – Post Malone

‘Folklore’ – Taylor Swift

Artista Revelação

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Melhor Vídeo

Beyoncé – 'Brown Skin Girl'

Future Featuring Drake – 'Life is Good'

Anderson .Paak – 'Lockdown'

Harry Styles – 'Adore You'

Woodkid – 'Goliath'

Canção do ano



‘Black Parade’ – Denisia Andrews, Beyoncé, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim “Kaydence” Krysiuk & Rickie “Caso” Tice, songwriters (Beyoncé)

‘The Box’ – Samuel Gloade & Rodrick Moore, songwriters (Roddy Ricch)

‘Cardigan’ – Aaron Dessner & Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift)

‘Circles’ – Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk, Austin Post & Billy Walsh, songwriters (Post Malone)

‘Dont Start Now’ – Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Dua Lipa & Emily Warren, songwriters (Dua Lipa)

‘Everything I Wanted’ – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, songwriters (Billie Eilish)

‘I Can’t Breathe’ – Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas, songwriters (H.E.R.)

‘If The World Was Ending’ – Julia Michaels & JP Saxe, songwriters (JP Saxe Featuring Julia Michaels)

Melhor Álbum de Música Alternativa

Fiona Apple – Fetch the Bolt Cutters

Beck – Hyperspace

Phoebe Bridgers – Punisher

Brittany Howard – Jaime

Tame Impala – The Slow Rush

Melhor Performance Pop Solo



‘Yummy’ – Justin Bieber

‘Say So’ – Doja Cat

‘Everything I Wanted’ – Billie Eilish

‘Don’t Start Now’ – Dua Lipa

‘Watermelon Sugar’ – Harry Styles

‘Cardigan’ – Taylor Swift

Melhor Performance Dupla/Grupo Pop

J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy - Un Dia (One Day)

Justin Bieber Featuring Quavo - Intentions

BTS - Dynamite

Lady Gaga com Ariana Grande - Rain On Me

Taylor Swift Featuring Bon Iver - Exile

Melhor Performance Rap

Big Sean Featuring Nipsey Hussle - Deep Reverence

DaBaby - Bop

Jack Harlow - What’s Poppin

Lil Baby - The Bigger Picture

Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé - Savage

Pop Smoke - Dior

Melhor Álbum Vocal de Pop



‘Changes’ – Justin Bieber

‘Chromatica’ – Lady Gaga

‘Future Nostalgia’ – Dua Lipa

Fine Line’ – Harry Styles

‘Folklore’ – Taylor Swift

Melhor Música de Dança/Eletrónica



‘On My Mind’ – Diplo & SIDEPIECE

‘My High’ – Disclosure feat. Aminé, and Slowthai

‘The Difference’ – Flume feat. Toro y Moi

‘Both Of Us’ – Jayda G

‘10%’ – Kaytranada feat. Kali Uchis

Melhor Álbum de Dança/Eletrónica

Arca - Kick I

Baauer - Planet’s Mad

Disclosure - Energy

Kaytranada - Bubba

Madeon - Good Faith

Melhor Álbum de Rock



‘A Hero’s Death’ – Fontaines D.C.

‘KIWANUKA’ – Michael Kiwanuka

‘Daylight’ – Grace Potter

‘Sound & Fury’ – Sturgill Simpson

‘The New Abnormal’ – The Strokes

Melhor Performance Rock



‘Shameika’ – Fiona Apple

‘Not’ – Big Thief

‘Kyoto’ – Phoebe Bridgers

‘The Steps’ – HAIM

‘Stay High’ – Brittany Howard

‘Daylight’ – Grace Potter

Melhor Canção Rock

Phoebe Bridgers - 'Kyoto'

Tame Impala - 'Lost in Yesterday'

Big Thief - 'Not'

Fiona Apple - 'Shameika'

Brittany Howard - 'Stay High'

Melhor Performance R&B



‘Lightning & Thunder’ – Jhené Aiko feat. John Legend

‘Black Parade’ – Beyoncé

‘All I Need’ – Jacob Collier Featuring Mahalia & Ty Dolla $ign

‘Goat Head’ – Brittany Howard

‘See Me’ – Emily King

Melhor Álbum R&B



‘Happy 2 Be Here’ – Ant Clemons

‘Take Time’ – Giveon

‘To Feel Love/D’ – Luke James

‘Bigger Love’ – John Legend

‘All Rise’ – Gregory Porter

Melhor Álbum Pop

Justin Bieber - 'Changes'

Lady Gaga - 'Chromatica'

Dua Lipa - 'Future Nostalgia'

Harry Styles - 'Fine Line'

Taylor Swift - 'Folklore'

Melhor Álbum RAP



‘Black Habits’ – D Smoke

‘Alfredo’ – Freddie Gibbs & The Alchemist

‘A Written Testimony’ – Jay Electronica

‘King’s Disease’ – Nas

‘The Allegory Royce’ — Da 5’9″

Melhor Canção Rap

Lil Baby – 'The Bigger Picture'

Roddy Ricch – 'The Box'

Drake – 'Laugh Now, Cry Later' (feat. Lil Durk)

DaBaby – 'Rockstar' (feat. Roddy Ricch)

Megan Thee Stallion – 'Savage' (feat. Beyoncé)

Melhor Álbum Country



‘Lady Like’ – Ingrid Andress

‘Your Life Is a Record’ – Brandy Clark

‘Wildcard’ – Miranda Lambert

‘Nightfall’ – Little Big Town

‘Never Will’ – Ashley McBryde

Melhor Álbum Vocal de Jazz



‘Ona’ – Thana Alexa

‘Secrets Are the Best Stories’ – Kurt Elling Featuring Danilo Pérez

‘Modern Ancestors’ – Carmen Lundy

‘Holy Room: Live at Alte Oper – Somi With Frankfurt Radio Big Band

‘What’s the Hurry’ – Kenny Washington

Melhor Álbum Folk



‘Bonny Light Horseman’ – Bonny Light Horseman

Thanks for the Dance’ – Leonard Cohen

‘Song for Our Daughter’ – Laura Marling

‘Saturn Return’ – The Secret Sisters

‘All the Good Times’ – Gillian Welch & David Rawlings

Melhor Álbum de Rock Latino, Urbano ou Alternativo



‘YHLQMDLG’ – Bad Bunny

‘Por Primera Vez’ – Camilo

‘Mesa Para Dos’ – Kany García

‘Pausa’ – Ricky Martin

‘3:33’ – Debi Nova

Melhor Performance Metal



‘Bum-Rush’ – Body Count

‘Underneath’ – Code Orange

‘The In-Between’ – In This Moment

‘Bloodmoney’ – Poppy

‘Executioner’s Tax (Swing Of The Axe) – Live’ – Power Trip

Melhor Música de Documentário

Beastie Boys Story – Beastie Boys — Spike Jonze, video director; Amanda Adelson, Jason Baum & Spike Jonze, video producers

Black Is King — Beyoncé

We Are Freestyle Love Supreme — Freestyle Love Supreme — Andrew Fried, Video Director; Andrew Fried, Jill Furman, Thomas Kail, Lin-Manuel Miranda, Sarina Roma, Jenny Steingart & Jon Steingart, video producers

Linda Ronstadt: The Sound Of My Voice — Linda Ronstadt — Rob Epstein & Jeffrey Friedman, video directors; Michele Farinola & James Keach, video producers

That Little Ol’ Band From Texas — ZZ Top — Sam Dunn, video director; Scot McFadyen, video producer

Melhor Álbum de Música Global (ex-world music)

Antibalas - 'FU Chronicles'

Burna Boy - 'Twice As Tall'

Bebel Gilberto - 'Agora'

Anoushka Shankar - 'Love Letters'

Tinariwen - 'Amadjar'

Os vencedores dos Grammys serão conhecidos a 14 de março, na cerimónia de entrega das grafonolas, em Los Angeles.