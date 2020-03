O NOS Primavera Sound foi adiado para 3, 4 e 5 de setembro devido à pandemia de Covid-19. O festival de música, que ocorre no Porto, estava previsto para 11, 12 e 13 de junho.

Em comunicado, a organização do festival explica que devido ao estado de emergências e “face às restrições impostas pelas autoridades à celebração de eventos públicos e à livre circulação de pessoas” se viu forçada a adiar o evento.

Dada a situação excecional em que nos encontramos, o NOS Primavera Sound 2020 acontecerá de 3 a 5 de setembro.”

Na mesma nota, a organização refere que a prioridade é “garantir a segurança do público, dos artistas e de todas as pessoas envolvidas no festival”

Sentimo-nos na obrigação e responsabilidade de contribuir o melhor possível para a sobrevivência da indústria dos espectáculos ao vivo, cujo papel será crucial para regressarmos à normalidade depois desta situação inédita”, lê-se também.

Os bilhetes que já foram adquiridos para o festival serão válidos para as novas datas.

Este anúncio surge depois de no sábado, a organização do Primavera Sound de Barcelona também ter anunciado o adiamento do festival espanhol para o final de agosto.