Um só mundo, todos juntos em casa. Foi este o mote do festival que foi esta madrugada transmitido na TVI e que contou com alguns dos melhores artistas do mundo, que cantaram a partir de casa em altura de pandemia de Covid-19 para reunir fundos para apoiar quem luta contra a doença.

Billie Eilish, Rolling Stones, Eddie Vedder e Taylor Swift foram só alguns dos mais de 100 artistas que tocaram a partir das suas casas para levar esperança e distração também a todos os que estão em casa, cumprindo as medidas de confinamento social e evitando os contágios.

Ao todo, a iniciativa angariou mais de 117.6 milhões de euros, sendo que 50.6 milhões irão reverter para o Fundo de Resposta Solidária ao Covid-19 e 66.9 milhões serão distribuídos por organizações de resposta local, de acordo com a organização do evento.

Apelidado por alguns como o Live Aid da geração coronavírus, o espetáculo serviu também de homenagem aos profissionais de saúde de todo o mundo.

O concerto a partir de casa contou com a apresentação dos comediantes Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert e teve a participação de várias personalidades de fora do mundo da música, nomeadamente o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, Bill e Melinda Gates, o secretário-geral da ONU António Guterres e até Michelle Obama e Laura Bush, ex-primeiras-damas dos EUA. Com curadoria de Lady Gaga, foi ela quem abriu o evento, tocando uma versão de Smile, de Charlin Chaplin.

Paul McCartney, “Lady Madonna”

“Honrado por poder fazer parte” de um evento que homenageia os “verdadeiros heróis” da luta contra a pandemia, os profissionais de saúde. Foi assim que se apresentou Paul McCartney, uma das maiores lendas vivas do mundo da música.

Sentado ao piano e emocionado, o Beatle relembrou a mãe, uma enfermeira que serviu durante a Segunda Guerra Mundial e que morreu quando McCartney tinha apenas 14 anos, antes de começar a tocar “Lady Madonna”.

Billie Eilish, “Sunny”

É uma das artistas mais adoradas do mundo da pop, neste momento. Billie Eilish decidiu interpretar a música “Sunny” de Bobby Hebb, uma música colorida para “aquecer o coração” do público. Com o seu toque muito pessoal, e com o irmão ao piano, a artista criou uma versão memorável da música dos anos sessenta.

Taylor Swift, “Soon Soon Get Better”

Sem palavras, nem introduções. Foi com as notas do piano que Talyor Swift prestou uma das homenagens mais sentidas da noite, ao tocar “Soon Soon Get Better”, do seu álbum Lover. Dedicada à mãe, que atualmente luta contra o cancro, a artista usou a música para deixar uma mensagem de esperança a todos os que se encontram a lutar contra a pandemia de Covid-19.

John Legend e Sam Smith, “Stand By Me”

Há músicas que nunca falham. “Stand By Me”, de Ben E. King, é uma delas. John Legend e Sam Smith juntaram-se para um poderoso dueto. Este foi o resultado.

Eddie Vedder, “River Cross”

Foi à luz das velas que, numa alusão os velhinhos Unplugged da MTV, Eddie Vedder prestou uma arrepiante homenagem aos que combatem o surto de coronavírus, por todo o mundo. Ao piano, o vocalista de Pearl Jam interpretou a música “River Cross”, do álbum Gigaton.

The Rolling Stones, "You Can't Always Get What You Want"

Nem sempre podemos ter aquilo que queremos. Foi isso que nos disse Mick Jager, acompanhado por Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts. Os Rolling Stones juntaram-se para dar um espetáculo alegre, descontraído e sentido.