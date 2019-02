O grupo pop The 1975, que atuará em julho em Portugal, e o produtor Calvin Harris saíram duplamente vitoriosos nos Brit Awards, os prémios de música do Reino Unido atribuídos hoje numa cerimónia em Londres.

Os The 1975, que integram o cartaz do festival Super Bock Super Rock, venceram os prémios de melhor grupo britânico e álbum do ano, com "A brief inquiry into online relationships".

Na 39.ª edição dos Brit Awards, o DJ Calvin Harris foi eleito o melhor produtor e recebeu ainda o prémio de melhor música, com "One Kiss", que conta com participação da cantora Dua Lipa.

Ed Sheeran, que fará dois concertos em junho em Lisboa, recebeu o prémio de artista britânico com êxito global.

George Ezra conquistou o prémio de melhor artista masculino solo e Jorja Smith - que estará em julho no festival NOS Alive - recebeu o prémio feminino.

O escocês, Tom Walker, que editará em março o álbum de estreia "What a time to be alive", ganhou o prémio de artista revelação do ano.

O prémio de melhor vídeo de música do ano foi para "Woman like me", das Little Mix, com a participação da cantora Nicki Minaj.

No plano internacional, a organização distinguiu o canadiano Drake (melhor artista masculino), a cantora norte-americana Ariana Grande (melhor artista feminina) e The Carters, que integram o casal Beyoncé e Jay-Z, (melhor grupo internacional).

A cerimónia dos prémios arrancou com uma atuação do ator Hugh Jackman, que interpretou um tema do filme "The Greatest Showman".