O coro do Liceu Camões, composto por alunos, professores e ex-professores, prestou uma homenagem virtual ao músico José Mário Branco, que morreu em novembro do ano passado.

A homenagem que já estava a ser planeada antes do confinamento, acabou por ter outra roupagem por força das circunstâncias. Cada elemento do coro cantou sozinho em sua casa e depois Fernando Gomes compôs o áudio e os vídeos, que resultaram na homenagem coletiva, que foi publicada na página do Facebook da escola, nos dias que se seguiram ao 25 de Abril.

A homenagem contou com a participação do filho do músico, Paulo Branco.