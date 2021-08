A cantora e compositora Bárbara Tinoco apresenta o seu álbum de estreia, atualmente em fase produção, em novembro, numa série de três espetáculos em Lisboa, Porto e Ponta Delgada.

Em Lisboa, Bárbara Tinoco e a sua banda atuam no dia 13 de novembro, no Coliseu dos Recreios, seguindo-se, no dia 20, o Coliseu do Porto e, no dia 27, o Coliseu Micaelense, em Ponta Delgada, Açores.

Bárbara Tinoco está nomeada para os Globos de Ouro SIC/Caras, cujos vencedores são conhecidos em outubro próximo; Bárbara Tinoco é candidata nas categorias Melhor Canção, com “Antes dela Dizer Que sim”, e Melhor Intérprete.