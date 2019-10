A TVI foi assistir aos ensaios do cantor Pedro Abrunhosa que se prepara para comemorar um ano do último álbum, "Espiritual" , nos coliseus de Lisboa e do Porto.

No estúdio, Pedro Abrunhosa explicou e desvendou a consagração do álbum nos coliseus.

É um concerto que dá muita relevância à palavra enquanto sentido e objeto da escrita. Neste caso, eu sou o autor da peça que depois vou interpretar no palco", diz Pedro Abrunhosa

Em palco, o cantor vai percorrer os oito discos da carreira porque "quando se trata da escrita de canções", Abrunhosa não vê "grande diferença no sumatório dos discos. Eles fazem um percurso como um pilar de uma ponte", explica o músico à TVI.



Pedro abrunhosa estará no Coliseu de Lisboa a 7 e 8 de novembro e no Coliseu do Porto a 15 e 16 de Novembro.