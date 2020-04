A colombiana Shakira, que reside em Barcelona com os filhos e o marido, o futebolista Gerard Piqué, fez um apelo ao governo espanhol para que os pais possam sair de casa com os filhos durante o estado de emergência, uma vez que foi decretada a quarentena obrigatória.

O apelo foi publicado na página de Instagram da cantora, tendo gerado milhares de reações.

Conhecendo a situação dos pais com filhos pequenos neste período difícil de quarentena, tenho simpatia por aqueles que não contam com um espaço exterior ou uma varanda para as crianças respirarem ar puro. Se é permitido sair para passear os cães ou para fazer compras, devia ser pensada uma solução que desse o mesmo direito às crianças que necessitam de sol e ar puro para a sua saúde física e mental. Peço ao governo que considere uma política que permita a um adulto responsável levar o seu filho a passear, ainda que sujeito a restrições recomendadas pelos especialistas, e respeitando as normas de distanciamento social e de higiene. Os mais pequenos estão a ser uns verdadeiros campeões neste drama social, e devemos pensar no seu bem-estar.”

A publicação conta com milhares de “gostos” e figuras públicas como o cantor Luis Fonsi ou a atriz colombiana Manuela González Daza deixaram o seu apoio nos comentários.

Mas a grande maioria dos fãs não se mostrou impressionado, apesar de Shakira ter trocado a produção da sua linha de perfumes por gel desinfetante para doar ao governo espanhol.

São muitos, aliás, os que acusam a cantora de ser “irresponsável”, considerando que “a vida das crianças vale mais que um passeio”.

Espanha é o segundo país do mundo com mais mortes por Covid-19, com mais de 9.000 mortos e ainda 100.000 infetados.