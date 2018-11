Depois do grande êxito conquistado com o álbum “Carminho Canta Jobim” (6 semanas no primeiro lugar do Top de Vendas), lançado em dezembro de 2016, a cantora portuguesa, considerada uma das maiores intérpretes da história da nossa música, está de regresso com um novo disco de originais.

“Maria” é o título que Carminho escolheu para o seu novo álbum, o quinto da sua carreira e o mais pessoal de sempre. Um álbum em que participou activamente na sua produção e onde inclui várias canções de sua autoria. A gravação esteve a cargo de Artur David, assistido por Daniel Silva, nos Bela-Flôr Recording Studios, excepto “As Rosas” gravado no Atlântico Blue Studios. Misturas de Artur David e Carminho e Masterização de Fernando Nunes no Estúdio Pé de Vento.

É precisamente este seu novo disco que Carminho nos irá apresentar ao vivo no Estudio 24.