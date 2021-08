Depois de ser cancelado em 2020, por causa da pandemia de covid-19, o festival Lollapalooza, nos Estados Unidos, voltou a realizar-se e juntou mais de 380 mil participantes sem máscaras ou distanciamento.

Para entrar no recinto, era necessário apresentar um teste negativo à covid-19, ou o certificado digital de vacinação.

Duas semanas depois do festival se ter realizado, as autoridades de saúde de Chicago afirmam que o evento foi um sucesso. No total, foram registados 203 casos positivos de covid-19, sem que tenham sido registadas quaisquer hospitalizações ou mortes.

We are now 14 days past the first day of Lolla and we are continuing to investigate cases of COVID. There have been no unexpected findings at this point and NO evidence at this point of “super-spreader” event or substantial impact to Chicago’s COVID-19 epidemiology.