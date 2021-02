Na noite do passado domingo teve lugar o tão aguardado, pelos fãs do cantor canadense, 'halftime show' de The Weeknd.

O espetáculo, no intervalo do Super Bowl, teve direito à interpretação, ao vivo, dos maiores êxitos do cantor, como "Blinding Lights" ou "Starboy", mas não foi suficiente para conquistar uma audiência recorde.

Mesmo em tempo de pandemia, em que há mais pessoas em casa, o 'halftime show' de The Weeknd conquistou "apenas" 100 milhões de espectadores, nos Estados Unidos da América.

Segundo os dados da Nielsen, empresa responsável pela medição de audiências nos EUA, o espetáculo ficou abaixo de todos os "intervalos" em doze anos.

Veja, agora, a lista dos 'halftime shows' mais vistos de sempre:

Katy Perry (2015) – 118.5 milhões Lady Gaga (2018) – 118 milhões Coldplay, Bruno Mars e Beyoncé (2016) – 115.5 milhões Bruno Mars (2014) – 115.3 milhões Madonna (2012) – 114.1 milhões Beyoncé (2013) – 110.8 milhões Black Eyed Peas (2011) – 108 milhões Justin Timberlake (2018) – 106.6 milhões The Who (2010) – 106 milhões Jennifer Lopez and Shakira (2020) – 103.1 milhões Bruce Springsteen (2009) – 103 milhões Maroon 5 (2019) – 100.7 milhões The Weeknd (2021) – 100 milhões Tom Petty And The Heartbreakers (2008) – 97.5 milhões Diana Ross (1996) – 94 milhões

(Re)veja a atuação do cantor no intervalo do Super Bowl 2021.

Em 2016, Beyoncé "interrompia" o espetáculo dos Coldplay com uma atuação cheia de significado político.