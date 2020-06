A produtora responsável pelo festival NOS Alive anunciou esta segunda-feira que vai proceder ao reembolso do valor dos bilhetes para quem o desejar, a partir de julho de 2021. O decreto de lei aprovado a 29 de maio obrigava as produtoras a reembolsar os clientes a partir do dia 01 de janeiro de 2022, mas a Everything is New antecipou para o verão do ano que vem.

Num comunicado divulgado, esta segunda-feira, nas redes sociais, a Everything is New alerta os festivaleiros que podem fazer a troca dos bilhetes do festival que estava programado para 7, 8, 9 e 10 de julho para as novas datas do festival em 2021.

Caso prefiram, os consumidores podem, já a partir do próximo dia 15 de junho de 2020, trocar o bilhete para o festival deste ano por um vale no mesmo valor, que pode ser posteriormente usado para a compra de bilhetes para o festival do ano que vem ou para qualquer outro evento da mesma promotora.

Quem não puder comparecer nas novas datas do NOS Alive 2021 e não quiser ir a nenhum outro evento da Everything Is New, poderá solicitar o reembolso a partir do dia 25 de julho de 2021 e até ao final dos primeiros 14 dias úteis de janeiro de 2022”, pode ler-se no comunicado.

O festival estava previsto para 7, 8, 9 e 10 de julho deste ano, no Passeio Marítimo de Algés, e foi adiado para o ano que vem por causa da pandemia provocada pelo novo coronavírus.