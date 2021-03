O músico Paul McCartney, autor com John Lennon da famosa canção dos Beatles "Yellow Submarine", anunciou que publicará o seu segundo livro infantil em setembro, uma história em torno de um submarino verde mágico.

"Grandude's Green Submarine", um volume ilustrado por Kathryn Durst, é a sequela de "Hey Grandude!" que chegou às livrarias em novembro de 2019.

A história é descrita pela editora como "cheia de ação", produto de "uma imaginação selvagem" e promete "diversão para toda a família".

Land ho! Grandude and the Chillers are coming up for air this September in 'Grandude's Green Submarine'!



Beautifully illustrated by @KathrynDurst, and written by Paul, pre-order your copy here: https://t.co/34pBEwijqQ pic.twitter.com/wuTSb46Ml2