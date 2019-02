Madonna postou um vídeo no Instagram, esta segunda-feira, com a fadista Fábia Rebordão a cantar “A Casa da Mariquinhas”. No vídeo em que aparece Fábia Rebordão e Madonna, pode ver-se a ponte 25 de Abril, o Panteão, o Cristo Rei, na outra margem do Tejo, e os bairros típicos de Lisboa.

“Mais diversão a caminho… Para partilhar… Para celebrar!”, escreveu Madonna, como legenda ao vídeo.

Tudo indica que “A Casa da Mariquinhas” será mais um dos temas que tem estado a desenvolver para homenagear a cidade de Lisboa.

O vídeo é tornado publico numa altura em que surgem notícias de que a cantora se prepara para deixar de viver em Portugal.