Depois de 20 álbuns editados, mais de meio século de carreira e uma vida cheia de sucesso, o nome forte do fado português diz adeus aos palcos.

Para 2020 está previsto o lançamento de um novo álbum onde Carlos do Carmo dá voz aos poetas portugueses mas, por agora, o fadista despede-se dos espetáculos ao vivo, admitindo que vai ter saudades do calor do público.

O último concerto no Porto foi na noite de sábado, 2 de novembro, e o cantor tem despedida marcada para Lisboa no próximo dia 9 de novembro.