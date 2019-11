/ AM

Cristiano Ronaldo surpreendeu os fãs ao marcar presença nos prémios da MTV, este domingo, em Sevilha, para apoiar a namorada, Georgina Rodriguez, que apresentou um dos prémios europeus de música (EMA) do canal de televisão.

As cantoras Rosalía, Taylor Swift e Billie Eilish foram distinguidas na edição dos prémios que galardoou ainda, pela primeira vez, cinco jovens ativistas.

Apesar de não terem estado presentes em Sevilha, as cantoras norte-americanas Taylor Swift e Billie Eilish - que em 2020 atuarão em Portugal - venceram dois prémios cada uma.

Taylor Swift conquistou os prémios de "Melhor Artista dos Estados Unidos" e "Melhor Vídeo" com "Me!" e Billie Eilish venceu nas categorias de "Revelação" e "Melhor Canção", com "Bad Guy".

A artista espanhola Rosalía, que atuou na cerimónia acompanhada de mais de 50 bailarinos, venceu o prémio de "Melhor colaboração" por conta da parceria com J Balvin em "Con Altura".

Numa noite em que foram entregues mais de uma dezena de prémios, destaque ainda para o domínio feminino, com Halsey a ser eleita a melhor artista pop, Nicki Minaj a vencer no hip hop e FKA Twigs como artista alternativa.

Esta foi uma edição ainda de reconhecimento do luso-canadiano Shawn Mendes, eleito o melhor artista da noite, enquanto os Green Day venceram na categoria de rock e Martin Garrix na de música eletrónica.

Os sul-coreanos BTS ganharam o prémio de melhor grupo ao vivo.

Nos prémios regionais, atribuídos por cada canal MTV presente em vários países, o músico Fernando Daniel foi eleito o melhor artista português pela MTV Portugal.

Pela primeira vez, a MTV atribuiu o "EMA Generation Change Award", um prémio para reconhecer o "trabalho desenvolvido por ativistas originais e destemidos e jovens líderes que estão a fazer, efetivamente, a diferença no mundo através da música, ‘storytelling’ e inovação".

Foram distinguidos Xiuhtezcatl "X" Martinez, Sonita Alizadeh, Mohamed Al Jounde, Hauwa Ojeifo e Ellen Jones.

O músico britânico Liam Gallagher, dos Oasis, recebeu o prémio "Ícone Rock".