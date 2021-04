“Se um dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar” foi com estas palavras que o músico sul-coreano Euseong Ko surpreendeu os telespectadores do programa “Open Concert”, do canal KBS, e agora todos os portugueses.

No programa televisivo de talentos musicais da Coreia do Sul, para espanto de muitos, ouviu-se a música que ficou eternizada na voz de Salvador Sobral e composta pela irmã Luísa Sobral, com a qual arrecadaram o primeiro lugar no Festival da Eurovisão da Canção, em 2017.

Apesar de algumas dificuldades linguísticas, o vídeo da atuação de Eunseong Ko já conta com quase 100 mil visualizações no Youtube e continua a gerar reações positivas em Portugal.

Entre os comentários ao vídeo, somam-se vários comentários de internautas portugueses a elogiar a performance do cantor.