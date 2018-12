A 27.ª edição do festival Vodafone Paredes de Coura chega a 14 de agosto e vai ver subir ao palco os artistas New Order, Spiritualized e Mitski. Até dia 17, os festivaleiros vão ainda poder assistir aos concertos de The National, Boy Pablo, Acid Arab, Kamaal Williams e Father John Misty.

Para a edição de 2019 do festival que acontece na vila de Paredes de Coura, em Viana do Castelo, a primeira banda confirmada foi The National. A banda de Matt Berninger atua no primeiro dia do festival, a 14 de agosto.

New Order, a banda nascida dos míticos Joy Divison, atua no segundo dia, a 15 de agosto. São uma das mais recentes confirmações para o próximo Vodafone Paredes de Coura.

Os britânicos Spiritualized sobem ao palco a 16 de agosto. A banda liderada pelo guitarrista e vocalista Jason Pierce volta a Portugal, depois de em 2015 ter atuado no NOS Primavera Sound, no Porto.

A japonesa Mitski, que estudou cinema em Nova Iorque e onde desenvolveu o percurso na música, junta-se ao cartaz e sobe ao palco do Vodafone Paredes de Coura no dia 17 de agosto.

Os passes gerais para o evento musical podem ser adquiridos em bol.pt, ticketea e locais habituais por 90 euros. O Fã Pack FNAC Vodafone Paredes de Coura, que inclui o passe geral para o festival e uma t-shirt exclusiva, está também disponível pelo mesmo preço nas lojas FNAC e em fnac.pt.

Até ao momento, as bandas confirmadas para o festival Vodafone Paredes de Coura são: