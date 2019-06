A oitava edição do Primavera Sound voltou a demonstrar uma predominância do público feminino e estreantes no festival, sendo que a faixa etária mais representada foi a dos 18 até aos 25 anos, segundo um estudo revelado este sábado.

O relatório, a que a Lusa teve acesso, ficou a cargo do Instituto Superior de Administração e Gestão (ISAG) e mostrou que o Parque da Cidade do Porto recebeu uma “forte afluência de público estrangeiro”, com mais de 33 nacionalidades diferentes, das quais se destacaram a espanhola, inglesa, francesa e italiana.

A ficha técnica explica ainda que foram 977 os inquiridos durante os três dias de festival, com “um intervalo de confiança de 95% e um erro amostral de 5%, pelo que a amostra recolhida é representativa da população em estudo”.

As principais motivações para se deslocarem ao festival foram a reputação, a oportunidade de socializar, a experiência anterior e as práticas ambientais promovidas no evento. A programação e os palcos também foram destacados”, indicou o documento.

Os números mostram que se verificou uma predominância do público feminino, com 62,1%, uma tendência que também aconteceu no ano passado, enquanto os jovens entre os 18 e 25 anos ocupam 45,5% do público representado e entre os 26 e 35 anos 35,8%, sendo que 74% dos festivaleiros tinham um “nível de escolaridade de, pelo menos, uma licenciatura”.

O estudo garante ainda que o NOS Primavera Sound gerou “cerca de 18,5 milhões de euros” para a cidade do Porto, sobretudo pelo alojamento, alimentação e outras atividades.

A organização não divulgou quantas pessoas estiveram presentes no festival.

ISAG e Primavera Sound colaboram desde 2013 para estudar o público do evento numa “caracterização sociodemográfica e o perfil do visitante”, avaliando “o impacto direto na cidade do Porto” e a sua divulgação.

O Primavera Sound termina hoje no Porto, com as atuações de Jorge Ben Jor, Rosalía ou Erykah Badu, depois de dois dias que trouxeram a Portugal nomes como J Balvin, Interpol, Courtney Barnett ou Solange.