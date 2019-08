Os The National atuam este ano na primeira noite de Vodafone Paredes de Coura e a TVI24 vai transmitir o espetáculo em direto. A banda norte-americana sobe ao palco às 00:45 de quarta para quinta-feira.

The National é uma banda original dos Estados Unidos de indie rock e post-punk revival e foi a primeira a confirmar presença na edição deste ano.

A banda de Matt Berninger nasceu nos anos 90, em Ohio, e mudou-se para Nova Iorque para dar os primeiros concertos antes de gravarem o primeiro álbum.

O festival de música regressa à Praia Fluvial do Taboão, na sua 27.ª edição, de 14 a 17 de agosto.

A edição deste ano do festival conta ainda com nomes como New Order, Patti Smith e Father John Misty.