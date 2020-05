Para combater o isolamento e as limitações do estado de emergência, a TVI e a Fidelidade oferecem um concerto ao vivo da fadista Cuca Roseta pelas ruas de Lisboa nesta sexta-feira, 1 de Maio.

Num palco sobre rodas e em movimento por vários pontos da cidade de Lisboa, Cuca Roseta fará o percurso sempre a cantar, acompanhada pelos seus músicos. Por cada rua que passe, a fadista portuguesa dirigirá, também, palavras de esperança e coragem àqueles que assistem da janela de casa.

No âmbito da iniciativa Portugal entra em Cena (plataforma de empresas públicas e privadas para apoiar artistas), este concerto foi pensado para que as pessoas aproveitem ao máximo a sua passagem, a partir das suas casas, com todo o conforto e segurança.

O itinerário foi desenhado para abranger as zonas mais residenciais de Lisboa e as ruas ou avenidas mais largas, de modo a não perturbar o trânsito. O concerto de Cuca Roseta vai passar por Benfica, Telheiras, Lumiar, Alvalade, Roma, Areeiro, Almirante Reis, Baixa, Marquês de Pombal e Campo de Ourique.

O "Cidade à Janela" acontece entre as 17:00 e as 20:00, com emissão na TVI e através das páginas de Facebook, Instagram e Youtube da Fidelidade e da fadista Cuca Roseta.

Para que a vida não pare, a TVI e a Fidelidade reforçam, assim, o seu apoio à cultura portuguesa.