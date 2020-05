Adele publicou, esta terça-feira, a sua primeira foto de 2020 para celebrar o seu 32.º aniversário e surpreendeu os fãs pela forma física.

Depois de ter perdido 45 quilos, segundo a imprensa internacional, esta é a primeira vez que a cantora publica uma fotografia onde evidencia a sua boa forma.

"Obrigada por todo o amor no meu aniversário. Espero que estejam todos bem durante este momento insano. Gostaria de agradecer aos médicos e trabalhadores essenciais que nos mantêm a salvo enquanto arriscam as próprias vidas. São verdadeiros anjos", escreveu na legenda da foto onde surge com um vestido preto.